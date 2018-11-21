Россияне назвали политика и спортсмена года

Россияне в очередной раз назвали политиком года президента Владимира Путина, лучшими спортсменками были признаны фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, следует из опроса ВЦИОМ.

Лучшим политиком в 2018 году как и в предыдущие годы стал Путин (46%); на втором месте – министр иностранных дел Сергей Лавров (18%), на третьем – глава Минобороны Сергей Шойгу (9%). Замыкают пятёрку лучших политиков премьер Дмитрий Медведев (6%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5%), передает РИА «Новости».

В рейтинге спортсменов первые места с заняли фигуристки Алина Загитова (11%) и Евгения Медведева (9%), футболисты Артем Дзюба (8%) и Игорь Акинфеев (7%), боец Хабиб Нурмагомедов (5%).

Актером года вот уже несколько лет подряд респонденты назвали Сергея Безрукова (8%), на втором месте Константин Хабенский (5%), на третьей позиции Владимир Машков (4%).

Музыкантом года в 2018 году, по мнению россиян, стал Филипп Киркоров (10%). Вторым по популярности назван пианист Денис Мацуев (6%), на третьем месте певец Николай Басков (5%). В пятерке также Алла Пугачева (3%), скончавшийся год назад оперный певец Дмитрий Хворостовский (3%) и музыкант Сергей Шнуров (3%).

В исследовании отмечается, что по-прежнему тяжелее всего обстоит ситуация с писателями, все содержательные ответы набирают не более 2%: Дарья Донцова (2%), Александр Пушкин (2%), Захар Прилепин (2%), остальные – 1% и менее.

Самой популярной телепередачей стал проект телеканала Россия-1 — ток-шоу «60 минут» (8%). В рейтинге сериалов лидерами стали детективы «Полицейский с Рублевки» и «Мажор» (по 5%). Далее в предпочтениях россиян идут: «Пес» (4%), «След» (4%) и «Тайны следствия» (4%). Лучшими фильмами 2018 года, по результатам опроса, стали «Движение вверх» (3%), трилогия «Гоголь» (3%), «Мстители» и «Т-34» (по 2%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в декабре 2018 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.