Россияне за год потратили на покупки в соцсетях почти 600 млрд рублей

В последний год более половины российских пользователей интернета совершили покупки в социальных сетях и мессенджерах на общую сумму 591 млрд рублей, свидетельствуют данные исследовании компаний «Яндекс.Касса» и Data Insight.

Согласно исследованию, с декабря 2017 года по декабрь 2018 года 39 млн россиян делали покупки через социальные сети, мессенджеры, сайты объявлений и платформы sharing economy, передает РБК.

На это они потратили около 591 млрд рублей. Сюда не входят сделки с недвижимостью и автомобилями.

Авторы исследования опросили пользователей интернета в возрасте от 14 до 54 лет. Большинство из них за последний год совершили хотя бы одну покупку на сайтах sharing economy (67%) или в социальных сетях (55%). Также они покупали на сайтах объявлений (30%) и в мессенджерах (13%).

Наиболее популярной платформой стала сеть «Вконтакте». Через нее покупки совершали 44% всех пользователей Рунета. Чуть менее популярны Avito (28%) и «Юла» (16%).

В зависимости от цели покупки пользователи выбирают разные площадки. Так, во «Вконтакте» больше интересуются объектами компьютерных игр (21%), одеждой и обувью (14%), услугами (10%). На Avito предпочитают покупать животных и растения (12%), электронику и бытовую технику (9%), услуги (9%). На сервисе «Юла» ищут детские товары (14%), одежду и обувь (13%), электронику и бытовую технику (13%).

Также в числе популярных сервисов для покупок опрошенные назвали «Одноклассники», Instagram, WhatsApp, YouDo, Profi.ru, «Ярмарку мастеров», Viber, «Ремонтник.ру», Facebook, «Из рук в руки» и другие.