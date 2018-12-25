Число убийств в России существенно снизилось

Генпрокуратура сообщила, что количество умышленных убийств и покушений в России снизилось за первые 11 месяцев текущего года почти на 13%.

Вместе с этим на 5% ниже стали и показатели по числу случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает Генпрокуратура.

«Уменьшилось на 12,6% (с 9 тыс. 60 до 7 тыс. 914) количество убийств, покушений на убийство, на 5,4% (с 22 тыс. 834 до 21 тыс. 609) – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», – рассказали в ведомстве.

Также снизилось на 1,1% количество тяжких преступлений, на 2,7% – особо тяжких.

«Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, уменьшилось на 21,8 % (37 тыс. 64 человек). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число лиц, погибших в результате преступных посягательств, сократилось на 12,1 % (24 тыс. 8 человек)», – говорится в сообщении.