В Бельгии появится представляющая интересы Крыма организация

В Бельгии создадут международную ассоциацию «Таврида-Foundation», которая будет представлять интересы Крыма, заявил глава Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн.

«В январе будет создана международная ассоциация «Таврида-Foundation». Она будет работать в Бельгии и направлена на поддержку крымчан, крымских процессов», – сказал Эпштейн, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в ассоциацию войдут представители разных организаций, включая Международный союз российских соотечественников.

«К концу января уже будет учреждена эта организация. Отделения будут открыты в Крыму и Москве», – уточнил Эпштейн.

Ранее МВФ в своих документах посчитал экономические показатели Крыма и Севастополя российскими.