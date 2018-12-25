Пресс-конференция Путина заинтересовала более 1,1 млрд пользователей соцсетей

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина вызвала интерес у более 1,1 млрд пользователей социальных сетей.

Всего с 20 по 22 декабря пользователи соцсетей оставили 584 тыс. сообщений, связанных с пресс-конференцией главы государства, сообщается в пресс-релизе компании «Медиалогия».

«Общий охват составил более 1,1 млрд пользователей. Данные показатели значительно превысили показатели 2017 года, что в целом соответствует общему росту активности пользователей в социальных сетях», – отметили в компании.

Больше всего в соцсетях интересовались ответом Путина на вопрос о своей женитьбе (38% от общей аудитории), его заявлением о пенсионных изменениях (29%) и интервью президента страдающей редким заболеванием семнадцатилетней Регине Парпиевой (7,5%). Также популярность в соцсетях получили слова Путина о том, что правительство России не допустит скачков цен на нефтепродукты в 2019 году (3,2%), и о том, какой подарок он хотел бы получить на Новый год (2,3%).

При проведении исследования «Медиалогия» учитывала сообщения в Twitter, «Вконтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, блогах и на форумах. Исследование проведено с 20 по 22 декабря 2018 года, передает ТАСС.

Пресс-конференция состоялась, она длилась 3 часа 43 минуты. Путин ответил на вопросы 53 представителей СМИ.