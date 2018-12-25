Медведев анонсировал новые меры по защите персональных данных

Россия разработает собственные сервисы для защиты персональных данных и платежных систем, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Отдельное внимание информационной безопасности. Этому посвящен четвертый проект в рамках программы «Цифровая экономика». Предполагаемый объем финансирования до 2024 года чуть более 30 млрд рублей», – цитирует Медведева на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию РИА «Новости».

Медведев добавил, что 18 млрд рублей из указанной суммы предусмотрены федеральным бюджетом. По мнению главы кабмина, «здесь главную роль играет российское программное обеспечение, будем принимать меры, чтобы у нас свои сервисы рождались, которые могут гарантировать защиту персональных данных, защиту платежных систем».

Медведев также отметил: «Тему безопасности и ее необходимость и важность объяснять смысла нет. Сегодня киберпреступность и кибервойны - это вполне серьезная угроза, и здесь мы должны защитить и обычных граждан, и государственные структуры, и бизнес, и объекты критической инфраструктуры. Здесь есть, над чем работать».

В ходе заседания Медведев также сообщил, что к 2024 году 70% государственных услуг будут оказывать в цифровом формате.

«Мы продолжим работу по развитию сервисов электронного правительства, чтобы расширить доступ к государственным услугам онлайн, в режиме одного окна, увеличим число комплексных услуг. В 2024 году в цифровой форме будут оказываться 70% государственных услуг – и для граждан, и для бизнеса», – подчеркнул Медведев и заметил, что «для получения приоритетных услуг вовсе не должно требоваться личное присутствие».

Ранее президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал цифровизацию экономики одним из основополагающих проектов, «без которого невозможен прорыв».