Путин и Лукашенко могут провести часть переговоров с глазу на глаз

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести часть переговоров с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Кремле начнется общение двух президентов с участием делегаций. Затем будет рабочий завтрак. Не исключено, что главы государств предпочтут провести этот завтрак в формате с глазу на глаз. Ожидается полноформатное достаточно подробное общение», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, вряд ли найдется хоть кто-то, кто станет спорить с тем, что Россию и Белоруссию связывают особые союзнические отношения. «Здесь не нужно из контекста выдергивать подобные заявления», – сказал Песков, добавив, что не думает, что в Москве или в Минске «найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать де-факто и де-юре наличие особых союзнических отношений между двумя государствами».

Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 25 декабря обсудят в Москве все проблемные вопросы, у Москвы настрой жесткий – источники в правительстве расценивают позицию Минска как «иждивенческую».