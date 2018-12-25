Депутаты гордумы Екатеринбурга передумали повышать зарплату мэру

Депутаты гордумы Екатеринбурга отменили ранее принятое решение о кратном повышении зарплат мэру города и ряду чиновников горадминистрации, сообщила замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.

«Оплата труда высшего должностного лица муниципального образования, главы Екатеринбурга, будет осуществляться на общих основаниях, определенных действующей редакцией положения», – сказала Андрусь.

Ранее планировалось, что доход мэра должен составить 54,4 тыс. рублей, ежемесячно ему выплачивалось бы поощрение (3,8 оклада), также он получал бы годовую премию (65,6 окладов). Также депутаты одобрили ежемесячную надбавку для части чиновников в размере 25 окладов, муниципальных служащих – 19 окладов, передает ТАСС.

Однако секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подверг жесткой критике решение Екатеринбургской городской Думы о повышении зарплат мэру и депутатскому корпусу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также потребовал пересмотреть повышение зарплат, а предусмотренные на эти меры средства перенаправить на ремонт школ. Всего на эти цели дополнительно направят освободившиеся 356 млн рублей.