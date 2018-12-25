Российские ученые нашли генетические мутации алкоголизма

Ученые российского медико-генетического центра Genotek обнаружили новые данные о генетических мутациях, которые связаны с алкоголизмом, говорится в исследовании компании.

Генетики провели сравнение геномов 1,798 тыс. человек, участниками стали мужчины и женщины старше 20 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Участвовавших распределили на четыре группы: никогда не употреблявших алкоголь, употребляющих ежемесячно, употребляющих еженедельно и употребляющих каждый день.

«В результате сравнения генетических характеристик людей, употребляющих алкоголь каждый день, и людей, никогда не употребляющих алкоголь, ученым удалось выявить как ранее известные мутации, предрасполагающие к алкоголизму в других популяциях, так и новые, ранее не ассоциированные с этой особенностью», – отмечается в исследовании.

Ген CNTNAP2 занимается кодированием белка, который влияет на проведение нервного импульса. Ранее ученые полагали, что мутации этого гена связаны с потреблением алкоголя у женщин, но это исследование показало связь гена с потреблением алкоголя у обоих полов.

Самые статистически значимые для употребления алкоголя мутации оказались в генах DLGAP1 и ANTXR1.

Первый кодирует белок в головном мозге человека в синапсах нейронов – там, где нервный импульс передается от клетки к клетке. Второй связан с перемещением клеток в организме, формировании сосудов кровеносной системы и реакции на бактериальные токсины.

«Установление связи между генетическими вариантами и пристрастием к алкоголю дает возможность выявить наследственную предрасположенность у конкретного человека в ходе генетического анализа и рекомендовать ему ограничить употребление спиртного. Кроме этого, понимание механизмов формирования алкогольной зависимости позволит ученым разрабатывать более эффективные методы лечения», – говорится в исследовании.

Genotek был основан в 2010 году. Клиенты центра могут получить доступ к генетической информации. Данные исследований ДНК выявляют вероятность возникновения болезней, определить их происхождение и разработать программу тренировок и питания.

Ранее американские генетики предположили, что продолжительность жизни женщин может быть связана не с более «трезвым» подходом к жизни, а с наличием дополнительной копии гена, который замедляет старение.