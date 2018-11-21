Посольство России отреагировало на слова Мэй о «российском вторжении»

Посольство России в Лондоне удивили слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая в рождественском обращении выразила благодарность военнослужащим за «защиту воздушного пространства и территориальных вод страны от российского вторжения».

«Подобная формулировка нас искренне удивляет. У неискушенного читателя может сложиться впечатление, что со стороны России имели место попытки нарушения воздушного пространства или территориальных вод Великобритании. Такого никогда не было», – говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

В ведомстве обратили внимание, что каждый раз, когда минобороны Великобритании «рекламирует «перехваты» российских военных самолетов и кораблей», на самом деле речь идет лишь о плановых тренировках или о «мирном проходе через Ла-Манш в соответствии с международным правом».

Посольство также отметило, что Лондон ни разу не выдвигал России претензий в связи с попытками нарушения их суверенитета.

«Остается сожалеть, что даже наступающее Рождество используется руководством Великобритании как повод для нагнетания антироссийских настроений», – подвели итоги в российском посольстве.

Напомним, Мэй похвалила вооруженные силы Соединенного Королевства за защиту британских «территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения», заявив, что в новом году их «ждут новые вызовы».