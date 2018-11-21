Посольство России отреагировало на слова Мэй о «российском вторжении»

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24 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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Новогодний отпуск депутатов стал тестом на патриотизм

Чиновничество делает вывод, что его жизнь становится более «прозрачной и большую роль в повышении такой транспарентности играет интернетФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива. Хорошо хоть их пока не лишили каникул. Где же они намерены их провести? Не повторится ли скандал, возникший вокруг вице-спикера Игоря Лебедева (ЛДПР), месяц назад уехавшего на «встречу с избирателями» в солнечную Флориду? Подробности...
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По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

«А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»Фото: Клинцы Инфо/Youtube
В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов – искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  Подробности...
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Где начнется Третья мировая война

Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены экспертыФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
Мировая пресса и военные эксперты все чаще говорят о приближении Третьей мировой войны, ее возможных очагах и сценариях. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Пекином действительно заставляет задуматься о риске их перехода в военную плоскость. Какой регион может стать точкой начала Третьей мировой? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...

Даешь СССР-2.0! Простите – нет

Егор Холмогоров, Публицист
Нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты. Подробности...
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Уличный доллар уходит в прошлое

Наталья Осс, журналист, писатель
Табло обменников более двух десятилетий были символами новой экономической реальности, полной тревог. Идешь по улице и смотришь – ну как там курс-то, стоит? Или падает? Ваня, менять? Отпускные менять? Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
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    Большая пресс-конференция Путина

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          Посольство России отреагировало на слова Мэй о «российском вторжении»

             24 декабря 2018, 22:10
          Фото: Francois Lenoir/Reuters
          Текст: Анастасия Норина

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          Посольство России в Лондоне удивили слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая в рождественском обращении выразила благодарность военнослужащим за «защиту воздушного пространства и территориальных вод страны от российского вторжения».

          «Подобная формулировка нас искренне удивляет. У неискушенного читателя может сложиться впечатление, что со стороны России имели место попытки нарушения воздушного пространства или территориальных вод Великобритании. Такого никогда не было», – говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

          В ведомстве обратили внимание, что каждый раз, когда минобороны Великобритании «рекламирует «перехваты» российских военных самолетов и кораблей», на самом деле речь идет лишь о плановых тренировках или о «мирном проходе через Ла-Манш в соответствии с международным правом».

          Посольство также отметило, что Лондон ни разу не выдвигал России претензий в связи с попытками нарушения их суверенитета.

          «Остается сожалеть, что даже наступающее Рождество используется руководством Великобритании как повод для нагнетания антироссийских настроений», – подвели итоги в российском посольстве.

          Напомним, Мэй похвалила вооруженные силы Соединенного Королевства за защиту британских «территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения», заявив, что в новом году их «ждут новые вызовы».


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