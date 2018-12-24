Министр связи опроверг подписание соглашения с OneWeb о предоставлении частот

Министр связи России Константин Носков опроверг информацию о предоставлении частот в России компании OneWeb в обмен на покупку 12,5% их акций.

«В правительстве ни на уровне министра, ни вице-премьера, ни тем более председателя правительства не обсуждался вопрос подписания опционного соглашения с компанией OneWeb в обмен на предоставление частот. Сейчас этот вопрос тоже не обсуждается», – цитирует Носкова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что OneWeb предложило России купить свои акции в проекте по покрытию спутниковым интернетом всего мира на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Компания OneWeb рассчитывает покрыть спутниковым интернетом весь мир, однако уже год не может получить разрешение на использование частот в России. В ФСБ считают, что развертывание над Россией американского проекта спутниковой связи несет угрозу безопасности страны.

Совместное предприятие OneWeb и структуры Роскосмоса «Уанвеб» подавало уже несколько заявок в Государственную комиссию по радиочастотам на получение нескольких полос частот, после чего это не раз обсуждалось на заседании ГКРЧ.