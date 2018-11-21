Умерла актриса Галина Тихонова

Актриса театра и кино Галина Тихонова скоропостижно скончалась, ей был 31 год.

Она умерла из-за тяжелой болезни, сообщает «Комсомольская правда».

Галина Тихонова родилась 21 июля 1987 года в селе Табага в Якутии. В 2010 году она окончила Арктический государственный институт культуры и искусств по специальности «Актерское искусство».

Она играла в спектаклях «Олох Долгуннара», «Эрбэхчэй Бэргэн», «Удаганки», «Таптал Талыыта», «Пионовая беседка», «Дьырыбына Дьырылыатта» и т.д.

Актриса вместе с труппой «Театра Олонхо» гастролировала во Франции и Японии. Со спектаклем «Удаганки» ее номинировали на Национальную театральную премию «Золотая Маска».

Галина Тихонова также снималась в кинофильмах «Однажды», «Дорога», «Белый ягель», «Заблудившиеся», «Темные силы», «Счастье», «Мой убийца», «Ага»

За роль в ленте «Мой убийца2 она получила приз IV Якутского Международного кинофестиваля. За фильм «Белый ягель» она была отмечена премией XXIV Китайского кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов» как самая популярная иностранная актриса.