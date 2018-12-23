Путин дал поручение после трагедии на шахте в Соликамске

Президент России Владимир Путин потребовал отчет по трагедии на шахте в Соликамске, где погибли девять человек, а также поручил оказать максимальную помощь родным погибших, сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Звонил президент сегодня утром, запрашивал отчет по ситуации, детально ему рассказал, как развивались события, и вчера докладывали тоже в течение дня, я знаю. И два основных поручения – это максимальная помощь родным и близким и максимально объективное и всестороннее изучение тех обстоятельств, почему так произошло», – передает его слова ТАСС.

Путин обсудил аварию на шахте с Решетниковым и главой МЧС России Евгением Зиничевым. Он выслушал их доклады, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также, по его словам, президент поручил следственным органам разобраться с причинами, которые привели к гибели людей.

Напомним, в субботу на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе произошел пожар на глубине 340 метров (глубина шахты – 500 метров). Девять рабочих, как предполагалось, погибли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек»).

Позже стало известно, что спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором и на третьем – тела еще шестерых человек. Это жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края.