Эквадорский Ленин поднял цены на бензин на 25%

Президент Эквадора Ленин Морено подписал указ, согласно которому с 26 декабря цены на бензин в стране вырастут сразу на четверть.

Так, стоимость галлона (3,78 литра) топлива марок Extra и Ecopais увеличивается с 1,48 доллара США до 1,85 доллара (с налогами), передает РИА «Новости».

Цена заправки общественного транспорта и такси, включая маршрутные, останется на прежнем уровне. Для этих видов транспорта предусмотрены субсидии.

Официальной валютой Эквадора является американский доллар.

До повышения стоимость литра бензина в Эквадоре оставалась одной из самых низких в мире – всего 0,39 доллара. В Латинской Америке ниже эквадорской цена топлива остается только в Венесуэле, где на самую мелкую монету в 50 сантимов можно купить порядка 8,3 тонны бензина.