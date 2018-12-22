Украинские железнодорожники пожаловались на нехватку российских запчастей

Госпредприятие «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) остро нуждается в замещении запчастей российского производства, заявил руководитель компании Евгений Кравцов.

Кравцов сообщил на своей странице в Facebook, что «Укрзализныця» остро нуждается в замещении импортных запчастей, и прежде всего – российского производства.

Он отметил, что предприятие выходит «с предложением к национальным производителям создать альтернативу» этой продукции.

В 2019 году компании необходимо «230 позиций таких запчастей – это 575 тыс. единиц и 1,6 млрд гривен (около 60 млн долларов) для украинской экономики».

Кравцов добавил, что «Укрзализныця» готова дополнительно инвестировать около 600 млн долларов к уровню 2018 года.

«В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель – уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь немало производственных баз после распада СССР осталось за границей», – заявил он.

Ранее Украина потребовала от России 30 тыс. железнодорожных вагонов.