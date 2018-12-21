Захарова раскрыла метод Британии по формированию русофобской среды

Лондон активно применяет метод «контролируемых утечек», за счет которых формируется русофобская информационная среда, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию с телеканалом RT в Великобритании.

«Великобритания – это страна, которая, на мой взгляд, наверное, может и не изобрела, но активнейшим образом применяет такой метод информационного воздействия как контролируемые утечки», – сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова пояснила, что заявления, не прозвучавшие официально, «пропихиваются и сливаются в СМИ под видом утечек». «Вроде бы как бы неофициальная позиция, но ведь это же утечка от кого-то, кто точно обладает информацией», – приводит ее слова РИА «Новости».

По ее словам, за счет этих контролируемых утечек в Великобритании формировалась русофобская информационная среда, главными «врагами» в которой объявлялись российские журналисты, российские СМИ.

Напомним, в четверг медиарегулятор Великобритании Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки телеканала BBC World News и интернет-ресурсов Би-би-си на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян перечислила «нарушения», которые британский регулятор Ofcom обнаружил в работе телеканала.