Путин сказал, кто хочет править миром

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, хочет ли он править миром и какова цель внешней политики России.

Журналист Wall Street Journal спросила, хочет ли Путин править миром, и какова настоящая цель внешней политики.

«Что касается управления миром: мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве», – отметил Путин.

Он добавил, что связано это с ведущей ролью США в экономике и связано с огромными военными расходами этой страны.

«Это штамп (о враждебной внешней политике России), который нужен для решения внутриблоковых и внутреннеполитических вопросов. Чтобы сплачивать страны НАТО, нужна внешняя угроза. Надо против кого-то сплачиваться. Хорошо против России – крупнейшей ядерной державы. В Восточной Европе до сих пор русофобия, которая нужна, чтобы обеспечить на основе прежних исторических страхов свое внутреннее политическое благополучие. Это эксплуатация истории, что вредит странам», – сказал Путин.

Президент пояснил, что главная цель внешней политики Кремля – обеспечение благоприятных условий для развития экономики России и соцсферы, а также укрепления страны в мире в качестве «равного партнера среди равных».

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.