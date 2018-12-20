Путин заявил о цели войти в другую лигу мировой экономики

Россия вполне может занять пятое место в мире по объему ВВП, только нужно войти в другую лигу экономик, считает президент Владимир Путин.

В ходе большой пресс-конференции, которую транслируют российские телеканалы, Путин ответил на вопрос о том, насколько возможен прорыв в экономике, учитывая заявление Алексея Кудрина о том, что в реальности российская экономика в год растет на 1%.

Путин назвал Кудрина хорошим и надежным специалистом и признался, что прислушивается к его рекомендациям.

При этом он напомнил, что в период, когда Кудрин был вице-премьером, экономика тоже росла на 1%. «Поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. У нас так в народе говорят. Это первое. Второе – так считать механически нельзя», – сказал он.

Президент отметил, что рост в 1% был в определенный период – в какие-то годы больше, в какие-то – меньше, в том числе из-за мирового кризиса.

Путин отметил, что в ближайшие два года запланирован рост экономики на 2%, а в следующие годы – больше.

«Думаю, занять пятое место по объему – вполне по силам. Одно время мы и занимали пятое место по объему экономики, по покупательской способности. И мы сделаем, я думаю, это. Нам только нужно войти в другую лигу по качеству экономики», – сказал Путин.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. В этом году мероприятие вызвало особенно большой ажиотаж среди журналистов как федеральных, так и региональных и даже международных изданий. На нее аккредитовались 1702 журналиста.