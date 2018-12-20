Названа возможная причина потери связи при посадке «Союза»

При посадке космического корабля «Союз МС-09» космонавт Сергей Прокопьев мог случайно повредить кабель в скафандре, что привело к потере связи, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Во время возвращения «Союза» в ЦУП слышали доклады Прокопьева в течение периода, пока гермошлемы скафандров были открыты, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Перед разделением корабля на отсеки гермошлемы закрылись, уточнил он, и связь Прокопьева с ЦУП и спасателями прервалась. В итоге до посадки связь осуществлял немец Александер Герст.

«Поврежденный кабель Прокопьев обнаружил после закрытия переходных люков между станцией и кораблем, надевая скафандр. Обстоятельства, при которых кабель был поврежден, будут выясняться. Возможно, космонавт сам повредил кабель, надевая скафандр», – сказал источник агентства.

В четверг утром спускаемая капсула «Союза» успешно приземлилась, доставив российского космонавта Сергея Прокопьева, европейского астронавта Александра Герста и американского астронавта Серину Ауньен-Чэнселлор. Они доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления «дырки» в «Союзе».

Сообщалось, что Прокопьева будут допрашивать следственные органы и служба безопасности Роскосмоса в связи с появлением отверстия в корабле «Союз МС-09».