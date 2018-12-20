Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 16 копеек – до 67,31 рубля, курс евро вырос на 2 копейки, составив 76,82 рубля.

Стоимость нефти снижалась до 56,30 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».