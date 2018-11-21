Канадский астронавт похвастался способностью построить «Союз» у себя во дворе

Российские специалисты дают экипажам Международной космической станции настолько глубокие знания, что командиры и бортинженеры «Союзов» могли бы сами собирать такие корабли у себя на заднем дворе, сказал астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

Сен-Жак рассказал, что экипажи в течение года занимаются технической лекционной подготовкой, изучают устройство корабля и все его системы. «По завершении этого процесса у меня родилась шутка, которую я всем рассказываю, что я могу построить сам корабль «Союз» у себя на заднем дворе», – приводит его слова РИА «Новости».

В течение второго года, продолжил он, проходит подготовка экипажей на тренажерах, включающая как тренировки по штатным процедурам, так и по аварийным ситуациям. «Чему меня научила это подготовка, это тому, что всегда есть несколько выходов из сложившихся нештатных ситуаций», – признался он, отметив, что такая подготовка принесла огромную пользу.

В свою очередь российский космонавт Олег Кононенко сказал, что экипаж первого после аварии пилотируемого корабля «Союз МС-11», который отправится к Международной космической станции (МКС) в понедельник, полностью уверен в надежности космической техники. Он отметил, что риск – это составляющая профессии космонавта.

Кононенко добавил, что экипаж и психологически, и технически готов к предстоящему старту и «любым ситуациям, которые, не дай Бог, произойдут на борту».

Бортинженер корабля «Союз МС-11» американка Энн Макклейн также подтвердила свою готовность к полету и выразила уверенность, что Роскосмос вместе с НАСА провел все необходимые расследования, чтобы не допустить повторения первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике, которая произошла 11 октября.

После аварии состоялись уже три старта ракет с аналогичной системой разделения ступеней. Так, 3 ноября ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутник «Глонасс-М», 7 ноября с космодрома Куру во французской Гвиане стартовала ракета «Союз-СТ» со спутником MetOp-C, а 16 ноября на ракете «Союз-ФГ» к МКС отправился грузовой корабль «Прогресс МС-10».

Старт корабля «Союз МС-11» намечен на 14.31 мск 3 декабря, стыковка с МКС – на 20.36 мск. В полет отправятся российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн, которые, как ожидается, проведут на орбите 194 дня. На станции их ожидают российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньен.