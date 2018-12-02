В центре Сочи убили бывшего депутата

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в центре Сочи 58-летнего мужчины, которым оказался бывший депутат городского собрания Александр Широбоков.

Его нашли на улице Красноармейской с ножевыми ранениями. Широбоков был депутатом городского собрания, в последние годы возглавлял ЖСК «Альфа», передает «Интерфакс».