Украина усложнила въезд в Крым для иностранных журналистов

Министерство информации Украины разработало новый порядок въезда в Крым для иностранных журналистов со стороны украинской границы, теперь для этого понадобится специальное разрешение.

Отмечается, что инструкция по въезду в «оккупированный Крым» разработана министерство информации, государственной миграционной службой и государственной пограничной службой Украины, передает ТАСС.

Инструкция включает положение о необходимости получать специальное одноразовое разрешение на въезд в Крым и выезд оттуда. Окончательное решение о допуске журналистов из-за рубежа в Крым примет госпогранслужба.

После инцидента в Керченском проливе МИД Украины объявил о запрете иностранным журналистам въезжать в Крым.

Напомним также, что госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Источники сообщают, что в киевском аэропорту Борисполь пограничники не пускают на Украину и женщин из России.