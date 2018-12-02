Полиция Израиля рекомендовала предъявить Нетаньяху и его жене обвинения в коррупции

Израильская полиция выступила с рекомендацией предъявить обвинения в коррупции премьер- министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху и его супруге Саре, передает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы правоохранительных органов.

Обвинения Нетаньяху могут быть предъявлены в связи с расследованием в отношении новостного вебсайта и телекоммуникационной компании, передает ТАСС.

В рамках так называемого дела 4000 полицейские проверяли подозрения, что премьер якобы предоставлял телекоммуникационной компании «Безек» поблажки взамен положительного освещения деятельности его кабинета. Уточняется, что позитивные материалы выходили на информационном портале «Уалла!», принадлежащим коммуникационному гиганту.

В начале 2018 года полиция арестовала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца по подозрению в том, что он находился в коррупционных отношениях с владельцем «Безек».

В феврале Нетаньяху отказался уходить в отставку, несмотря на обвинения в коррупции, выразив уверенность, что расследования полиции завершатся ничем.

В ноябре прошлого года следователи несколько часов допрашивали Нетаньяху о получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, а также попытке договориться со СМИ о благосклонном освещении работы кабмина.