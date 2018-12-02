Путин сообщил о желании «арабских друзей» купить лимузин Aurus

Глава российского государства Владимир Путин сообщил об интересе «арабских друзей» к лимузину Aurus, привезенному президентом в Буэнос-Айрес.

«Я за рулем лимузина не был. Я привык ездить на машине поменьше», – приводит слова Путина РИА «Новости».

При этом машину он назвал «очень хорошей». По словам президента, «наши арабские друзья» выразили желание приобрести Aurus.

«Поэтому, я думаю, мы это сделаем, я никаких проблем не вижу в этом», – сказал Путин, добавив, что Aurus – «хорошо собранная машина и очень удобная».