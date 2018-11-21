Джеки Чан в мемуарах рассказал о жестоком обращении с сыном и проститутках

Известный актер Джеки Чан в мемуарах Never Grow Up («Никогда не взрослей») признался, что был ужасным отцом и плохо относился к женщинам.

Джеки Чан пишет, что злоупотреблял алкоголем, часто пользовался услугами проституток и пьяным управлял автомобилем. В книге говорится, что однажды он за день разбил две дорогих машины.

По словам актера, после бедной жизни «деньги дают ощущение уверенности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Он рассказал, что предпочитал есть «с большой компанией» и «лет 10 назад» за год потратил 2 млн доларов «на оплату еды других людей».

Кроме того, актер «делал экстравагантные подарки: часы, машины, кожаные куртки ручной работы, коробки дорогого вина».

Джеки Чан плохо относился к своей первой девушке, избегал ее, не приходил домой.

Из-за параноидальных мыслей он прятал деньги от первой жены Жоан Линь, считая, что та с ним только ради богатства.

Актер признался, что во время одной из ссор схватил их маленького сына Джейси и кинул его через комнату.

Также он рассказал об измене супруге с актрисой и бывшей «Мисс Азия» Элейн Нг.

Джеки Чан согласен с тем, что «не был хорошим отцом или хорошим мужем», но при этом считает, что «выполнял свой долг» по отношению к сыну и жене.

Он заявил, что дурное поведение было следствием незрелости и неуверенности в себе.

На днях сообщалось, что внебрачная дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь вступила в брак с женщиной. Мать девушки, актриса и модель Элейн У Чжолинь, растила дочь в одиночку.