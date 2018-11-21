Эксперт: Инструмент «шариатского суда» используют для политической борьбы

«На самом деле, это не соответствует шариату, и многие богословы уже привели свою аргументацию по этому поводу», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Вячеслав Полосин, комментируя попытки «шариатского суда» Ингушетии вмешаться в решение вопроса о границе этой республики с соседней Чечней.

«Полноценный шариатский суд может быть только в стране, где законы его прописывают, то есть в исламской стране. Там это нормы закона и именно поэтому они обеспечиваются силой и поддержкой самого государства, имеют принудительный характер для исполнения гражданами», – пояснил замдиректора фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин.

«Если государство светское, как у нас или где приоритет другой религии, а мусульман – меньшинство и они не могут принимать на государственном уровне свои законы, мусульмане в таких случаях живут по договору с другим государством, уважают его законы и обязаны их исполнять. Если, скажем, как в Ингушетии, существует такая организация, как шариатский суд, то она может решать вопросы досудебного характера, к примеру, бытовые споры, взаимные претензии... Когда они не дошли до суда и могут быть решены миром, то в этом случае может быть участие религиозных авторитетов», – сказал Полосин.

Как сообщает РИА Новости, в среду Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) распространил заявление, в котором призвал муфтия Ингушетии Ису Хамхоева и «шариатский суд» республики не ставить под вопрос соглашение о границе Ингушетии и Чечни, не обращаться к темам, относящимся «к исключительной компетенции Конституции и законодательства РФ»

6 декабря КС РФ признал соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней соответствующим Конституции России.

По данным КЦМСК, 15 декабря в Назрани состоялось заседание «шариатского суда», и «главным вопросом на повестке заседания было заявлено получение дополнительной информации о ходе голосования депутатов РИ за ратификацию соглашения о закреплении границ между Ингушетией и Чечней от 4 октября».

В своем обращении муфтии Северного Кавказа выразили тревогу из-за того, что «вопросу об административных границах стали искусственно придавать религиозный характер».

«Шариатский суд» в Ингушетии может иметь компетенцию в рамках действующего законодательства РФ посреднически решать миром спорные житейские ситуации. Вопросы регулирования административных границ между субъектами федерации, а также проверка конституционности принимаемых органами власти РФ решений в компетенцию такого суда не входят», - говорится в заявлении КЦМСК.

По мнению его авторов, «предпринята попытка оказать религиозное давление на граждан России, вплоть до отлучения от мусульманской уммы, в отношении тех, кто, по частному мнению инициаторов такого «суда», «неправильно» голосует в Законодательном собрании».

«Это опаснейшая тенденция, которая может привести к катастрофическим последствиям на территории нашей страны. Мы, муфтии Северного Кавказа, призываем Ису Хамхоева остановиться и задуматься о судьбах людей, которых он, вместо призывов к миру и спокойствию, вынуждает идти на противоправный путь фитны (смуты), задуматься об ошибочности таких действий и о тяжелейших последствиях, к которым они могут привести», - отмечается в заявлении.

Обращение подписали председатель КЦМСК, муфтий Карачаево-Черкессии Исмаил Бердиев, а также муфтии Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Калмыкии.

Вячеслав Полосин не стал комментировать решение муфтиев, однако напомнил, что вопрос границы между республиками – это уже конституционный вопрос. «Это выше, чем законодательный, поэтому конечно, эти вопросы не могут входить в компетенцию шариатского суда Ингушетии, хотя там, насколько я осведомлен, шариатский суд пользуется определенным авторитетом у жителей», – уточняет он.

«На самом деле это не суд, а консультативный орган по вопросам исламского права. В этом плане он очень полезен. Но сейчас, в связи с обострением политической обстановки, кто-то решил этот инструмент использовать для политической борьбы между вайнахами», – добавил эксперт.

«Печально, что такое святое дело, как религия, используется в политических целях. Должно быть доверие к государственной системе, за которую все граждане России проголосовали», – подытожил Полосин.