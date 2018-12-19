Британский коронер назвал причину смерти Перепеличного

Российский предприниматель Александр Перепеличный умер от естественных причин, заявил британский коронер Николас Хилльяд.

Хилльяд озвучил свои выводы в зале Центрального уголовного суда в Лондоне, передает РИА «Новости».

Российский бизнесмен и информатор по «делу Магнитского» Перепеличный в ноябре 2012 года умер во время утренней пробежки у своего особняка в городе Вейбридж.

Обстоятельства смерти бизнесмена, чье имя СМИ связывали с «делом Магнитского», долго оставались невыясненными.

Ранее британские следователи заявляли, что к гибели предпринимателя могла быть причастна российская разведка.

Во время расследования рассматривались две версии: насильственная смерть и смерть от естественных причин.

Адвокаты всех сторон сошлись во мнении, что оснований для вывода о насильственной смерти недостаточно.