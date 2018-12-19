Израиль призвал СБ ООН признать «Хезболлу» террористической организацией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал всех членов Совета Безопасности ООН признать ливанское движение «Хезболла» террористической организацией и проголосовать за ужесточение санкций против него.

Нетаньяху сделал подобное заявление накануне заседания СБ ООН, которое собирается в среду для обсуждения диверсионных туннелей, обнаруженных Израилем на границе с Ливаном, передает РИА «Новости».

«Я призываю всех членов Совета Безопасности ООН осудить акты неприкрытой агрессии со стороны «Хезболла», признать ее во всей ее целостности террористической организацией, добиваться ужесточения санкций против «Хезболла», – сказал Нетаньяху.

Он отметил, что ждет от СБ ООН требования к Ливану «прекратить позволять использовать свою территорию для агрессивных действий, а своих граждан – в качестве пешек», а также поддержки права Израиля на «самозащиту против агрессии, вдохновляемой и оркестрируемой Ираном».

В декабре 2018 года армия Израиля обнаружила первый тоннель, прорытый шиитским движением «Хезболла» из Ливана в Израиль. Предполагается, что тоннель предназначался для нанесения вреда израильским гражданским лицам.