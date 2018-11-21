Французские СМИ рассказали о «параличе» Евросоюза

На пороге 2019 года Европа охвачена бурей, которая грозит поглотить ее; внутренние проблемы оставляют Евросоюз «парализованным» перед лицом внешних рисков, пишет французское издание Le Figaro.

Автор публикации Николя Бавере отметил, что спустя 100 лет после окончания Первой мировой войны, более 60 лет после подписания Римского договора и 20 лет после создания евро, Европа охвачена «беспрецедентной бурей, угрожающей поглотить ее», передает ИноТВ.

Он уточнил, что речь идет о серьезном замедлении темпов роста экономики, росте популистских течений в западноевропейских странах, а также о Brexit, который превращается в безысходную ситуацию и грозит хаосом британской экономике и политической системе.

Бавере уверен, что Европейский союз сегодня «зажат в тиски»: с одной стороны – экономические риски, конфронтация между США и Китаем, радикальный исламизм, «подъем демократур» (политический режим, совмещающий черты демократии и диктатуры); с другой – ЕС парализован расколом между его членами по вопросам управления миграцией, безопасности и даже ценностей.

Автор статьи считает явлениями одного порядка рост популярности партии «Альтернатива для Германии», Brexit и протесты «желтых жилетов» во Франции. По его словам, в Париже «лопнул пузырь макронизма» – модели, основанной на росте бюджетных расходов в ущерб рабочим местам и экономическому росту.

Следующий год и без того грозит Европе всевозможными опасностями, начиная с запланированным на 29 марта 2019 года Brexit и заканчивая выборами в Европейский парламент, которые грозят «превратить законодательный орган Европы в подобие итальянского парламента».

Автор статьи, однако, убежден, что Евросоюз остается незаменимой структурой, а «штопорное падение» Великобритании демонстрирует всю абсурдность возврата к «национальному» государству.

«Тирании и войны стоят у наших дверей, неся с собой страх и насилие. Европа должна выстроить себя заново, основываясь на безопасности, как противоядии этому страху и насилию», – заключает Le Figaro.

Накануне France Inter написала, что «пятый акт» протестов «желтых жилетов» во Франции собрал существенно меньше недовольных граждан, чем в прошлые недели; протестующие постепенно переходят от экономических требований к политическим, их поддержка среди населения не ослабевает, а значит, и говорить о закате движения пока рано.