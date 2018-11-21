Французские СМИ рассказали о «параличе» Евросоюза

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18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Должна ли Россия делиться с Китаем секретами ракетных технологий

Когда-то мы не взяли китайцев на МКС, теперь Китай может великодушно позвать нас на свою станциюФото: В. Иванов/Да здравствует дружба
народов СССР и Китая!
Флагман российской космической промышленности «Энергомаш» объявил о своем решении начать совместно с китайцами разрабатывать двигатели сверхтяжелой ракеты. Правда, это решение еще должно утвердить правительство России. До сих пор наши инженеры отвечали отказом на просьбы из КНР поделиться такими технологиями. Какие же методы применили китайцы, чтобы наконец добиться своего? Подробности...
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Как Ельцин уничтожил внешнюю политику СССР

Андрей Козырев и Борис Ельцин своими руками уничтожили СССРФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
18 декабря 1991 года МИД СССР прекратил свое существование, а все его имущество и полномочия были переданы МИД РФ. Вместе с уничтожением великой страны была убита и ее внешняя политика. Кто именно и каким образом перехватывал власть у союзного внешнеполитического руководства? И был ли шанс избежать этой катастрофы? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кожемяко развенчал мифы о Приморье

Павел Данилин, политолог
Кому не позавидуешь, так это «диванным аналитикам». Исход выборов в Приморье ставит вопрос об их компетентности. Своими фантазиями они попытались сбить с толку приморского избирателя. В результате вопрос кадровой чистки в экспертном поле встал в полный рост. Подробности...
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Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

Дмитрий Родионов, политолог
Госсекретарь Майк Помпео обещал Киеву остановить газовый проект «совместными с Украиной усилиями». Это прозвучало нелепо. Что может Киев? Но вот происходит инцидент в Керченском проливе. А потом – голосование в Европарламенте. Подробности...
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Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечеству есть чем заняться сообща. Но глобализация поставила перед ним ложные цели, что объективно мешает людям и правительствам разных стран объединяться для решения действительно важных задач. Подробности...
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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             18 декабря 2018, 07:31
          Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press
          Текст: Ольга Никитина

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          На пороге 2019 года Европа охвачена бурей, которая грозит поглотить ее; внутренние проблемы оставляют Евросоюз «парализованным» перед лицом внешних рисков, пишет французское издание Le Figaro.

          Автор публикации Николя Бавере отметил, что спустя 100 лет после окончания Первой мировой войны, более 60 лет после подписания Римского договора и 20 лет после создания евро, Европа охвачена «беспрецедентной бурей, угрожающей поглотить ее», передает ИноТВ.

          Он уточнил, что речь идет о серьезном замедлении темпов роста экономики, росте популистских течений в западноевропейских странах, а также о Brexit, который превращается в безысходную ситуацию и грозит хаосом британской экономике и политической системе.

          Бавере уверен, что Европейский союз сегодня «зажат в тиски»: с одной стороны – экономические риски, конфронтация между США и Китаем, радикальный исламизм, «подъем демократур» (политический режим, совмещающий черты демократии и диктатуры); с другой – ЕС парализован расколом между его членами по вопросам управления миграцией, безопасности и даже ценностей.

          Автор статьи считает явлениями одного порядка рост популярности партии «Альтернатива для Германии», Brexit и протесты «желтых жилетов» во Франции. По его словам, в Париже «лопнул пузырь макронизма» – модели, основанной на росте бюджетных расходов в ущерб рабочим местам и экономическому росту.

          Следующий год и без того грозит Европе всевозможными опасностями, начиная с запланированным на 29 марта 2019 года Brexit и заканчивая выборами в Европейский парламент, которые грозят «превратить законодательный орган Европы в подобие итальянского парламента».

          Автор статьи, однако, убежден, что Евросоюз остается незаменимой структурой, а «штопорное падение» Великобритании демонстрирует всю абсурдность возврата к «национальному» государству.

          «Тирании и войны стоят у наших дверей, неся с собой страх и насилие. Европа должна выстроить себя заново, основываясь на безопасности, как противоядии этому страху и насилию», – заключает Le Figaro.

          Накануне France Inter написала, что «пятый акт» протестов «желтых жилетов» во Франции собрал существенно меньше недовольных граждан, чем в прошлые недели; протестующие постепенно переходят от экономических требований к политическим, их поддержка среди населения не ослабевает, а значит, и говорить о закате движения пока рано.


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