Кожемяко прокомментировал возможность объединения Приморья и Сахалина

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что решение об объединении Приморья и Сахалина должно приниматься сами жителями путем проведения референдума.

«Я, как говорится, проходил эти процедуры, когда объединяли Корякию и Камчатский край, поэтому процессы мне знакомы. И могу сказать, что прежде всего это волеизъявление людей. Это самое главное требование и правило. А все остальное – и референдумная группа, и обращение к руководителю страны, и его поддержка тоже – это уже другие моменты», – рассказал Кожемяко.

Он обратил внимание на важность рассмотрения плюсов объединения для обоих регионов, так как «территории большие и непростые», пишет «Интерфакс».

16 декабря врио губернатора Приморского края Кожемяко выиграл повторные выборы в «протестном» регионе. Он набрал 61,88% голосов жителей Приморья.