Минздрав напомнил, за что не должны платить пациенты

Министерство здравоохранения напомнило, какие виды врачебной помощи являются бесплатными для граждан России.

В частности, в ведомстве отметили, что для граждан бесплатна:

– Первичная медико-санитарная помощь, которую оказывают фельдшеры, акушеры, участковые терапевты и педиатры, а также врачи-специалисты;

– Специализированная помощь, которая включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных технологий;

– Высокотехнологичная помощь с применением новых, сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения;

– Сскорая медицинская помощь, которая оказывается, если необходимо срочное врачебное вмешательство.

В памятке также указано, что россияне не должны платить за медицинскую реабилитацию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), диализ, химиотерапию при злокачественных заболеваниях, профилактические мероприятия, передает РИА «Новости».

Кроме того, бесплатными являются оказание медицинских услуг, назначение и применение в стационарах лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови и лечебного питания, а также размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям.

Если госпитализация нужна ребенку до четырех лет, то спальное место в палате и питание в стационаре бесплатно предоставляется одному из его родителей или законных представителей.

Помимо этого, бесплатна транспортировка стационарных пациентов для диагностических исследований, если их невозможно провести в каком-либо медучреждении.

Памятка написана в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.