Опубликованы фото рухнувшего на Украине Су-27

В социальных сетях появились фотографии потерпевшего крушение под украинским Житомиром истребителя Су-27.

Снимки опубликовало голландское авиационное издание Scramble magazine в Facebook.

На фотографиях истребитель лежит в поле, фонарь кабины пилота открыт, позади машины виден черный след.

15 декабря в генштабе ВСУ сообщили о крушении во время плановых учений самолета Су-27. Истребитель летел на высоте около 70 метров, а затем начал падать. В результате авиакатастрофы погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения.