На выборах губернатора Приморья обработано 99,68% голосов

После обработки 99,68% протоколов на повторных выборах главы Приморского края лидирует исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко, он набрал 61,83% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте – Андрей Андрейченко от ЛДПР с 25,2% голосов. Третье место занимает Алексей Тимченко от «Партии роста» с 5,17%, передает RT.

На четвертом месте – Роза Чемерис от партии «За женщин России». За нее проголосовали 3,81% избирателей.

Явка на 18.00 по местному времени составила почти 40%.

Выборы в Приморье прошли в воскресенье. Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщал, что выборы пришли без нарушений, жалоб не было.

Член ОП Екатерина Курбангалеева отмечала, что победу Кожемяко обеспечила его активность в последние месяцы.