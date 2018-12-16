Эксперт перечислила факторы успеха Кожемяко на выборах в Приморье

«Важно, что врио губернатора удалось убрать негативные ожидания, негативные эмоции, вывести обсуждение проблем в рациональное русло», – сказала газете ВЗГЛЯД член ОП Екатерина Курбангалеева. Именно активность врио главы края Олега Кожемяко в последние месяцы и обусловила его победу, полагает эксперт.

Победа, которую, судя по предварительным данным, одержал Олег Кожемяко на выборах губернатора Приморья, вполне закономерна, отмечает директор Научно-исследовательского центра «Особое мнение», член Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева.

Напомним: врио губернатора Приморья Олег Кожемяко лидирует на прошедших в воскресенье повторных выборах главы региона с 60,87% голосов после обработки 90,06% протоколов, сообщил вечером в воскресенье ТАСС со ссылкой на краевой избирком. Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,87%, на третьем – Алексей Тимченко от Партии роста с 5,28%, на четвертом – кандидат от «За женщин России» Роза Чемерис с 3,85%.

Как известно, результаты прошедшего в сентябре второго тура выборов главы региона были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений.

«Та бурная деятельность, которую Олег Кожемяко развернул за последние два с половиной месяца – редкость. Активность, конечно, зашкаливала. Причем я наблюдала за достаточно многими губернаторскими выборами», – отмечает Курбангалеева.

«Впечатляет количество проблем, которое удалось решить врио губернатора, – конечно, не без помощи федерального центра. Причем речь зачастую шла о застарелых проблемах, наподобие отмены обязательной установки на автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС, – указывает эксперт. – Удалось решить достаточно много социальных проблем. За недолгое время удалось пересмотреть бюджет в сторону большей социальной направленности. Это притом, что Кожемяко принял руководство краем тогда, когда бюджетный процесс был уже на нижней глиссаде, фактически завершался. Поэтому процент голосования за Кожемяко можно считать закономерным».

«Большим плюсом я считаю то, что Кожемяко участвовал в дискуссии – это тоже, что греха таить, не распространенный случай среди наших врио губернаторов», – указывает Курбангалеева.

Эксперт также отметила достаточно открытую позицию не только врио губернатора, но и избиркома (к работе которого было много вопросов после прошлого голосования), готовность избиркома приглашать наблюдателей. «Суперактивность, профессиональная работа штаба и открытость избирательного процесса – это, пожалуй, три составляющих, которые обеспечили победу Кожемяко», – подчеркнула Курбангалеева.