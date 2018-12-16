Эксперт перечислила факторы успеха Кожемяко на выборах в Приморье

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16 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Почему повышение ставки ЦБ неожиданно сыграло против рубля

Повышение ставки ЦБ обычно ведет к укреплению местной валютыФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Ключевая ставка ЦБ была поднята второй раз в этом году. Это шаг на опережение инфляции, объясняет регулятор. Однако это еще и защита рубля от спекулянтов и будущих санкций. Российская валюта сначала обрадовалась и подросла, однако очень быстро все прекратилось. Почему регулятор не смог помочь рублю и к чему готовиться россиянам? Подробности...
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Что ждет «новую украинскую церковь»

Нет уверенности, что новый «киевский митрополит» Епифаний будет подыгрывать ПорошенкоФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Первым последствием провозглашения «украинского церковного единства» стало углубление раскола. РПЦ, а вслед за ней белорусская и эстонская церкви, и главное – каноническая Украинская церковь, объявили «объединительный собор» раскольников ничего не значащим. Константинополь же заявляет, что его «милосердие», проявленное к УПЦ МП, исчерпано. Следует ли ожидать усиления атаки на украинскую церковь и как выборы президента Украины повлияют на будущее православия? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Военные роботы избавят от убийства на поле боя

Военные роботы из фантастических фильмов постепенно становятся реальностьюФото: «Робот по имени Чаппи», Columbia Pictures
Человечество все ближе к созданию полностью автономных боевых машин – роботов. Их задачей будет самостоятельно принимать решение о поражении цели на поле боя. Вокруг таких перспектив ведутся не только технические, но и этические споры. И некоторые берутся утверждать, что боевые роботы не увеличат, а резко уменьшат количество человеческих потерь во время войны. Каким образом? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Инфантильный уют тоталитаризма

Катерина Кладо, киновед
Лев Гумилев когда-то говорил о мощнейшем свойстве – аттрактивности. Иными словами, об обаянии. Обаяние субъекта, персонажа, события, идеологии – то, что нас манит. Подробности...
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Сергей Лукьяненко, писатель
Неоднократно слышал, что корень проблем наших отношений с западным миром – то, что мы белые. И еще ведем себя, негодяи, большей частью похоже на европейцев. И чем дальше, тем сильнее, вот ведь засада! Подробности...
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Сторонники многополярного мира своих не бросают

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          Эксперт перечислила факторы успеха Кожемяко на выборах в Приморье

          16 декабря 2018, 18:59

          Текст: Михаил Мошкин

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          «Важно, что врио губернатора удалось убрать негативные ожидания, негативные эмоции, вывести обсуждение проблем в рациональное русло», – сказала газете ВЗГЛЯД член ОП Екатерина Курбангалеева. Именно активность врио главы края Олега Кожемяко в последние месяцы и обусловила его победу, полагает эксперт.

          Победа, которую, судя по предварительным данным, одержал Олег Кожемяко на выборах губернатора Приморья, вполне закономерна, отмечает директор Научно-исследовательского центра «Особое мнение», член Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева.

          Напомним: врио губернатора Приморья Олег Кожемяко лидирует на прошедших в воскресенье повторных выборах главы региона с 60,87% голосов после обработки 90,06% протоколов, сообщил вечером в воскресенье ТАСС со ссылкой на краевой избирком. Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,87%, на третьем – Алексей Тимченко от Партии роста с 5,28%, на четвертом – кандидат от «За женщин России» Роза Чемерис с 3,85%.

          Как известно, результаты прошедшего в сентябре второго тура выборов главы региона были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений.

          «Та бурная деятельность, которую Олег Кожемяко развернул за последние два с половиной месяца – редкость. Активность, конечно, зашкаливала. Причем я наблюдала за достаточно многими губернаторскими выборами», – отмечает Курбангалеева.

          «Впечатляет количество проблем, которое удалось решить врио губернатора, – конечно, не без помощи федерального центра. Причем речь зачастую шла о застарелых проблемах, наподобие отмены обязательной установки на автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС, – указывает эксперт. – Удалось решить достаточно много социальных проблем. За недолгое время удалось пересмотреть бюджет в сторону большей социальной направленности. Это притом, что Кожемяко принял руководство краем тогда, когда бюджетный процесс был уже на нижней глиссаде, фактически завершался. Поэтому процент голосования за Кожемяко можно считать закономерным».

          «Большим плюсом я считаю то, что Кожемяко участвовал в дискуссии – это тоже, что греха таить, не распространенный случай среди наших врио губернаторов», – указывает Курбангалеева.  

          Эксперт также отметила достаточно открытую позицию не только врио губернатора, но и избиркома (к работе которого было много вопросов после прошлого голосования), готовность избиркома приглашать наблюдателей.  «Суперактивность, профессиональная работа штаба и открытость избирательного процесса – это, пожалуй, три составляющих, которые обеспечили победу Кожемяко», – подчеркнула Курбангалеева.


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