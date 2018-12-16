Историк назвал плюсы избрания Епифания главой новой церкви на Украине

Церковный историк Владислав Петрушко объяснил, почему избрание 39-летнего Епифания Думенко главой новой церковной структуры на Украине – это «меньшее из зол».

«Если был бы избран иерарх канонической Украинской церкви или Константинопольского патриархата, то законность его сана создавало бы какую-то иллюзию легитимности новой структуры», – сказал историк РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Думенко – «очевидный раскольник, выросший в недрах раскольнической структуры». «Большинству украинских православных это будет говорить о многом и вряд ли среди них найдется много желающих перейти в новую так называемую автокефальную церковь», – отметил Петрушко.

Историк также усомнился в том, что Думенко сможет быть полноценным предстоятелем, и выразил уверенность, что этой «блеклой фигурой» будут манипулировать. «Поэтому [глава украинских раскольников] Филарет его и назначил своим местоблюстителем», – заметил Петрушко. По его словам, так Филарет хочет избежать попыток захвата власти со стороны более энергичных его приближенных – митрополита Львовского и Сокальского неканонической УПЦ так называемого Киевского патриархата Дмитрия Рудюка и пресс-секретаря Евстратия Зори.

Петрушко отметил, что Епифанием Думенко будет манипулировать и Филарет, и украинский президент Петр Порошенко, и Константинопольский патриархат.

«В любом случае Епифаний вряд ли будет ярким лидером новообразованной так называемой поместной церкви», – заключил специалист по церковной истории Украины.

В субботу в Софийском соборе прошел «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании раскольников, объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата.

Религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев назвал Думенко «миньоном» и «альтер эго» патриарха Филарета и объяснил, что за ящик Пандоры открыл Константинополь, устроив этот так называемый объединительный собор.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.