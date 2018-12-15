Берлин призвал ЕС к единой позиции по продаже оружия на Ближний Восток

Европейскому союзу следует занять единую позицию по оборонным контрактам с партнерами на Ближнем Востоке, заявил бывший глава МИД Германии, депутат Бундестага Зигмар Габриэль в ходе выступления на Дохийском форуме.

«Позиция [по экспорту оружия] должна быть единой. Нам надо быть осторожнее и вести обсуждение на уровне ЕС», – приводит его слова РИА «Новости».

Бывший руководитель германского внешнеполитического ведомства отметил, что Ближний Восток находится в списке 10 регионов, которые лидируют по импорту оружия, и восемь крупнейших экспортеров – из Европы.

Напомним, Германия прекратила поставки вооружений Саудовской Аравии в ноябре из-за скандала вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Однако в начале декабря СМИ заподозрили немецкую компанию в поставках оружия саудитам в обход запрета.