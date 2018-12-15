Путин прокомментировал возможность повышения зарплат музыкантам

В регионах дополнительно проработают вопрос повышения зарплат молодым музыкантам, пообещал президент России Владимир Путин.

«Уровень заработной платы – это отдельный вопрос, он всегда актуален. Будем делать все возможное для того, чтобы поддержать, особенно в регионах», – цитирует ТАСС выступление Путина на заседании Совета по культуре и искусству.

Он отметил, что эту проблему нужно дополнительно проработать с губернаторами.

«И это будут делать», – сказал он.

Он отметил, что предметный подход нужен и в решении вопроса об условиях жизни для молодых музыкантов.

«Чтобы не было у нас никаких трагедий как с Чайковским. Стакан воды выпил не кипяченой и через несколько дней ушел из жизни. Петр Ильич – гений, 53 года», – пояснил он.

Директор Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева Виктор Шалай поблагодарил президента за создание в регионе многофункционального культурного центра и музея-заповедника «Владивостокская крепость» и посетовал на уровень зарплат в сфере культуры.

Путин предложил вернуться к вопросу о зарплатах еще раз.

Он также поддержал идею опираться на уже имеющиеся на Дальнем Востоке кадры. «Нужно здесь сочетать и возможности [федерального] центра, и возможности узких специалистов, и тех, кто работает [уже на Дальнем Востоке]. В конечном итоге ведь это делается для того, чтобы создать не просто кластер, куда деньги нужно «пулить», – отметил он.

Президент считает, что в округе нужно создать собственную инфраструктурную базу в сфере культуры.

Генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов также затронул тему зарплат – по его словам, музыканты симфонических оркестров в регионах страны имеют среднюю заработную плату ниже средней по региону – от 12 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Я хотел бы предложить рассмотреть возможность образования при Совете секций по отдельным направлениям культуры, которые совместно с представителями регионов могли бы анализировать насущные проблемы и вносить предложения по их решению», – предложил он вариант решения проблемы.

Президент назвал эту идею интересной. «Потому что может быть работа наша была бы более предметной», – уточнил он.

Ранее на заседании Путин говорил, что поддержка талантливой молодежи должна быть направлена на создание возможностей для самореализации и работы на родине.

Он отметил, что национальная программа «Культура» должна получить сильное региональное измерение, и не стоит затягивать работу по созданию крупных культурных кластеров в регионах.

Также он поддержал предложение о развитии сельских клубов в России и призвал осторожно относиться к запретам в культурной сфере, включая концерты рэп-исполнителей.