В Ялте грузовик рухнул с обрыва на аквапарк

Водитель грузовика в Ялте не смог справиться с управлением, в результате чего автомобиль рухнул с обрыва на находящийся внизу аквапарк отеля «Ялта-Интурист», сообщили пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.

«Водитель не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части. Никто не пострадал, водитель успел выпрыгнуть», – сообщили в ГУ МВД, передает ТАСС.

В октябре Mercedes с тремя людьми вылетел со второго этажа парковки торгового центра в Москве и рухнул на землю.