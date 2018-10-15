Машина с пассажирами упала со второго этажа парковки в Москве

Mercedes с тремя людьми вылетел с парковки ТЦ «Горбушкин двор» и рухнул на землю, пострадал водитель.

«Падение произошло с уровня второго этажа парковки. Упала легковая машина Mercedes, пострадал водитель. Как это случилось, уточняется», – сообщил представитель экстренных служб Москвы, передает РИА «Новости».

По данным телеграм-канала «Московские новости», в момент ЧП в автомобиле находилось три человека.

Видео с места происшествия было опубликовано в Instagram-аккаунте 010gt.

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