ГИБДД назвала самые распространенные типы ДТП

Количество ДТП в Москве сократилось, сообщил начальник столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.

«Всего за четыре месяца этого года в Москве зарегистрировано 2,4 тыс. ДТП. За аналогичный период прошлого года эта цифра составила чуть более 2,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Если делить по видам ДТП, в основном это лобовые столкновения, наезды на препятствие и припаркованный транспорт», – передает ТАСС слова Коваленко, добавив, что последствия бывают зачастую летальные.

По его словам, с помощью городских властей в Москве был решен вопрос с освещением кольцевой автодороги и до конца 2018 года должен решиться вопрос освещения других опасных участков дорог города.

«Сейчас в Москве развивается велодвижение, появляется велосеть, зоны отдыха. И, должен отметить, что количество ДТП сокращается. Появляется некая культура общения как у велосипедистов, так и у других участников дорожного движения. Если в прошлом году мы сократили ДТП с велосипедами на 18,3%, то за четыре месяца этого года уже на 26,3% – это о многом говорит», – заметил Коваленко.

Он отметил, что за этот год в Москве зарегистрирован один случай гибели велосипедиста. Всего же с начала года произошло 14 ДТП с участием велосипедистов и 56 – с участием мотоциклистов. За январь- апрель два водителя мотоциклов погибли.

Напомним, в мае газета ВЗГЛЯД писала, что для снижения смертности на дорогах есть способы лучше, чем повышение штрафов.