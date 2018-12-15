Суд признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы

Суд в Соединенных Штатах признал неконституционной реформу здравоохранения, проведенной предыдущим президентом страны Бараком Обамой.

Федеральный судья в городе Форт-Уэрт посчитал, что из-за отмены Конгрессом штрафов за отсутствие медицинской страховки вся реформа теперь несостоятельна, передает радиостанция «Говорит Москва».

Нынешний американский лидер Дональд Трамп отреагировал на это в Twitter. «Как я все время и предсказывал, Obamacare была отменена, поскольку это противоречащая конституции катастрофа», – заявил президент.

Он также выразил уверенность, что Конгресс создаст более эффективную систему.

Отмечается, что губернаторы штатов, поддерживающие реформу, собираются подать апелляцию на это решение суда.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему проведенная Обамой реформа здравоохранения провалилась.