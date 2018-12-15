В Петербурге погасили Вечный огонь на Марсовом поле

Полицейские Санкт-Петербурга ведут розыск неизвестных, которые погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

«Вечером 14 декабря полицейскими Центрального района был выявлен факт противоправных действий: группа неизвестных граждан погасила пламя Вечного огня, расположенного на Марсовом поле в Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Сотрудники полиции приняли меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Вечный огонь на Марсовом поле является старейшим в России, от него был зажжен огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве и на Пискаревском кладбище в Ленинграде.

В конце ноября ребенок под присмотром матери затушил Вечный огонь снегом в Нижнем Тагиле.