YouTube сам сделал худшее видео в своей истории

Худшим видео в истории роликов YouTube стал обзор, подготовленный самим видеохостингом.

На прошлой неделе был опубликован YouTube Rewind-2018, в котором отражены наиболее значимые события по версии сервиса: корейская поп-музыка, свадьба Принца Гарри и Меган Маркл, чемпионат мира по футболу и т.д.

У ролика 129 млн просмотров. При этом он собрал 2,2 млн лайков и 11 млн дизлайков, установив антирекорд для видео YouTube, передает РИА «Новости».

Зрители остались недовольны тем, что в обзор не включили звезд сервиса, зато уделили внимание актеру Уиллу Смиту, телеведущим Джону Оливеру и Тревору Ноа. Зрители же считают, что следовало упомянуть, к примеру, игрового стримера PewDiePie или Логана Пола, снявшего ролик в японском «лесу самоубийц» Аокигахара.

Прежде самым худшим роликом считался клип Джастина Бибера на песню Baby, собравший за девять лет около 10 млн дизлайков – YouTube Rewind-2018 за несколько дней побил этот антирекорд.