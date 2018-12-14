Заслуженный артист России Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП в Подмосковье, сообщила его пресс-секретарь Виктория Мерзлякова.

В аварии Зинчук получил «сотрясение мозга, ушибы», но его «жизни ничего не угрожает», передает ТАСС.

Во время ДТП он был на пассажирском сиденье, в машине были также и другие музыканты. Планировалось выступление в подмосковной Черноголовке.

Мерзлякова сообщила, что машина, «судя по всему, попала в аварию на большой скорости».

Источник сообщил, что «неизвестный врезался в Audi», где находился Зинчук. При этом .по словам источника, музыкант «госпитализирован с переломами».

В ГУ МВД по Московской области подтвердили, что произошло ДТП, в результате которого автомобиль «Жигули», выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в Audi АЗ.