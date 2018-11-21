В Сети объявили набор американцев для секретных операций на Украине

На портале LinkedIn дано объявление о наборе граждан США для обеспечения секретных американских операций на Украине, сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Владеющих украинским языком американцев набирают через компанию MissionEssential. Кандидаты должны уметь скрытно контактировать с местным населением, иметь подготовку для службы в зоне боевых действий и действовать как полноценная единица в команде профессионалов, обеспечивающих безопасность американских и иностранных высокопоставленных лиц.

Лукашевич отметил, что в «милитаризации Украины» участвует и Канада, чьи инструкторы «подготовили уже более 10 тыс. военнослужащих ВСУ», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что за последнюю неделю именно ВСУ в большинстве случаев нарушали режим прекращения огня в Донбассе. Причем украинские силовики стянули к линии соприкосновения РСЗО «Ураган» и «Град», ЗРК «Бук» и «С-300», крупнокалиберную артиллерию.

Лукашевич заявил, что Киев готов к дальнейшим агрессивным шагам для нагнетания военной истерии накануне избирательной кампании. Киев при этом может «не ограничиться нынешним этапом» и попытаться «получить максимальные дивиденды путем эскалации на линии соприкосновения», сказал он.

Россия призывает представителей ОБСЕ добиваться реализации «новогоднего» прекращения огня в Донбассе, передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали о тайной операции Великобритании на Украине.