Что делает на Украине спецподразделение «британских интернет-троллей»

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3 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
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Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

Путин ответил на козни киевских властей упрощением режима пребывания в России для граждан УкраиныФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах? Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как России подороже продать Льва Троцкого

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Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравится Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесёт прибыль. Подробности...

Что делать, когда учитель ученику – враг или жертва

Эдуард Биров, журналист
Найти общий язык с ребёнком XXI века, когда бездушие и бессмысленность окружающего мира ломают даже взрослых людей, – невероятно трудная задача. И она не решается олимпиадами, красивыми отчётами – требуется совсем иное. Подробности...
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Чего не понимал Горбачев в «хитроплане» Буша

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Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался выдающимися дипломатическими навыками. И все-таки ему принадлежат лавры «лидера свободного мира», который завершил холодную войну. Подробности...
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Что делает на Украине спецподразделение «британских интернет-троллей»

          Британские компьютерные тролли активно работают на Украине   3 декабря 2018, 16:15
          Фото: Bob Strong/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

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          Британия командировала на Украину спецподразделение, «выполняющее военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции». Появившаяся информация об этом взбесила британское минобороны. Что делает на Украине так называемая 77-я бригада, насколько эффективна ее работа – и как на это должна реагировать Россия?

          Посольство России в Лондоне прокомментировало опубликованную в СМИ информацию о тайной операции Великобритании на Украине.

          «Русская служба Би-би-си» сообщила о том, что несколько групп британских военнослужащих из секретной 77-й бригады находятся на Украине. Уточнялось, что в бригаде служат свыше тысячи человек, «выполняющих военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции».

          По мнению дипломатов, если данные о тайной операции сил Британии соответствуют действительности, то это является «новым элементом масштабного британского военного присутствия на Украине».

          Корреспондент Первого канала российского телевидения Тимур Сиразиев снял репортаж о месте дислокации 77-й бригады в Беркшире – и это вызвало в Лондоне истерику. Несмотря на то, что все действия съемочной группы были открытыми и официальными, журналистов напрямую обвинили в «шпионаже», а министерство обороны Великобритании разослало по гарнизонам секретную ориентировку на Сиразиева. Министр обороны Гэвин Уильямсон, известный своим параноидальным поведением, призвал население сообщать о «подозрительных личностях», прогуливающихся возле воинских казарм.

          Сейчас в Лондоне признают факт нахождения военнослужащих 77-й бригады на Украине и «в качестве консультантов» в Ираке и странах Северной Африки. Утверждается, что они содействуют борьбе с пиратством и экстремизмом в так называемой глубинной сети (Dark web).

          С полевой армией 77-ю кибербригаду роднит только административная принадлежность и слово «бригада» в названии. Формально она входит в Службу тыла и обеспечения, но к действующей армии по сути никакого отношения не имеет. Номенклатура «77-я» дана ей исторически: полумифическая 77-я Индийская пехотная бригада (так называемые чиндиты) во время Второй мировой войны состояла из бирманских добровольцев и практиковала в борьбе с японцами в Бирме партизанские и нестандартные методы. За эту «нестандартную мифологию» нынешним британским киберборцам и присвоили 77-й номер. В Лондоне любят традиции.

          В политически очень далеком 2010 году в Великобритании решили радикально реформировать армию под новые требования и «информационный век». Правительственный документ назывался Strategic Defence and Security Review 2010, а сам проект – «Армия-2020». Изначально он вертелся вокруг сокращения армии до 113 тысяч человек и уплотнения бригад в дивизии. Но после 2014 года планы стали стремительно меняться, и на данный момент даже сами британцы не могут внятно сказать, сколько каких дивизий и бригад они будут иметь к 2020 году. Ныне действующая временная армейская структура почти официально называется «эскизом» будущей армии. При этом в 2015 году было объявлено о создании этой самой 77-й кибербригады как прообраза «оружия будущего» в условиях информационных и гибридных войн.

          И на данный момент 77-я бригада – единственный как-то заработавший проект из всего «эскиза» реформы армии Ее Величества. Отчасти даже витрина этой реформы.

          Численность этого подразделения, по разным данным, колеблется от 450 до 500 человек военного и гражданского персонала. Данные «Би-би-си» о более чем тысяче военнослужащих – явное преувеличение с целью напугать. Точнее никто сказать не может, скорее всего, не по причине секретности, а из-за текучки кадров гражданского наемного персонала. Военный же персонал собирали с миру по нитке из всех родов войск, особенно напирая на аристократов, моряков и летчиков, а также на специалистов с компьютерными дипломами. Нынешний командующий бригадой – бригадир (что-то вроде нашего подполковника) Дэниел Рив, пришедший туда из Гвардии (батальон The Rifles).

          Изначально задачу 77-й бригады формулировали как «группа помощи в вопросах безопасности» (SAG). В этом качестве к ней прикомандированы сотрудники Форин Офиса, Департамент международного развития и группы стабилизации. Согласно открытым данным, бригада должна была работать в тесном сотрудничестве с гражданским правительством в рамках так называемой Стратегии строительства стабильности за рубежом (Building Stability Overseas Strategies). То есть, попросту говоря, это некая военизированная структура, сходная по роду деятельности с гражданской разведкой, но заточенная только на подрывную работу за пределами Великобритании и работающая в сотрудничестве больше с гражданскими организациями типа «чистой разведки», нежели в рамках министерства обороны. Нечто вроде легально зарегистрированной подрывной группы идеологического и информационного влияния.

          Со временем функции и род занятий бригады конкретизировались. На данный момент основными ее задачами заявлены: анализ переговоров, подготовка профилей отдельных личностей; мониторинг информационной активности; отслеживание контента СМИ и социальных сетей; противодействия информационным операциям противника; информационная поддержка правительственных служб и кое-что по мелочи. Проще говоря, это обычная разведывательная и пропагандистская деятельность на информационном поле. Только британцам зачем-то понадобилось создавать это подразделение в рамках министерства обороны и выдавать это за прорывную методику в рамках реформы армии.

          Некоторые источники формулируют задачу 77-й бригады исключительно как «группу советников за рубежом», которая должна содействовать иностранным правительствам, обеспечивая их информацией и отслеживая поведение противника. В этом качестве бригада была опробована на Филиппинах в 2015 году, где «содействовала» местному правительству во время стихийных бедствий. Ранее она участвовала в учениях на территории Боснии и Герцеговины, которые формально также были заявлены как противодействие природным катастрофам. Правда, совершенно непонятно, как мониторинг социальных сетей и съемка пропагандистских роликов может помочь в борьбе с землетрясениями в Герцеговине и цунами на Филиппинах.

          При этом многочисленные реформы привели к тому, что внутри 77-й бригады потерялся след уже известных подразделений. Так, например, 15-я группа психологических операций просто растворилась в структуре бригады. А это те самые люди, которые еще совсем недавно в Афганистане разбрасывали с вертолетов листовки пуштунам (листовки были на английском языке, и как их использовали пуштуны – непонятно) и раздавали своим же, британским, солдатам открытки с текстом типа «Помни, что мертвый солдат уже не защитит Британию. Рой окопы глубже, позаботься о своей безопасности».

          В составе 77-й бригады выделяется целый инженерный и логистический штаб. Это связано именно с постоянной мобильностью группы. Она не сидит в казармах Денисон в Беркшире, а перемещается по миру. На практике это выглядит примерно так. Правительство Великобритании получает запрос от иностранного государства (в нашем случае – от режима в Киеве) на оказание помощи в информационной войне или мониторинг информационного пространства. Затем на место выезжает эта самая инженерная и логистическая группа. Она строит для 77-й бригады отдельный городок (который должен быть обязательно «отдельно стоящим», чтобы исключить контакт с другими строениями во избежание физического внедрения в компьютерные и электрические системы), куда затем и вселяются специалисты по мониторингу социальных сетей и пропагандисты-затейники.

          В этой схеме нет ничего нового, включая истории с листовками и душещипательными открытками. В СССР такие открытки рисовали на военных кафедрах институтов иностранных языков в качестве дипломной работы. А мониторинг соцсетей – давно привычное дело, как и составление досье на отдельно взятых персон на основании результатов такого мониторинга.

          Если Лондону нравится изображать таким образом «реформу армии перед лицом новых угроз информационного века», то флаг им в руки.

          На практике деятельность 77-й бригады сводится к «фабрике троллей» с «британским акцентом». Причем «гибридная» военно-гражданская подчиненность и состав бригады позволяют вести «черные» операции без прямого вовлечения министерства обороны Королевства. Я не я, и шляпа не моя.

          В таком контексте истерическая реакция британского министерства обороны выглядит очень странно. Если уж им не удалось или не захотелось скрыть присутствие мобильной группы 77-й бригады на Украине, то уже поздно пить «Боржоми». Вовлеченность Великобритании в события на Украине давно не секрет, просто сейчас она обретает реальные черты и становится отчетливо видной.

          Какова эффективность работы бригады на незнакомой территории и с незнакомыми языками – пока оценить сложно. Есть, правда, подозрение, что пребывание ее группы на Украине связано не столько с «помощью» Киеву в Донбассе, сколько с созданием тренировочной базы для мониторинга российских сегментов. Из Киева и Одессы это сподручнее, чем из Беркшира. Бригада получает опыт нахождения в русскоязычной среде, представление об особенностях пропагандистской работы в регионе. А эти навыки в британской армии уже давно утрачены, если вообще были.

          С другой стороны, сам факт присутствия 77-й бригады на Украине ставит пятно на как бы абсолютно белом имидже Лондона в виртуальном противостоянии с «российской агрессией». Большое, красивое черное пятно. Понятно, что на британское общественное мнение это никак не повлияет. Но рано или поздно деятельность мобильной группы 77-й бригады на Украине можно будет проследить на практике. Просто поймать за руку. А вот этого нам очень не хватает.


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