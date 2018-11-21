Посольство России прокомментировало секретную операцию Британии на Украине

Российское посольство в Великобритании прокомментировало информацию о том, что на Украине находятся несколько групп военных из британской секретной 77-й бригады.

«Русская служба Би-Би-Си» сообщала, что основными направлениями работы бригады являются «выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции».

В заявлении на сайте посольства говорится, что сообщение Би-би-си, если оно соответствует действительности, свидетельствует о новом «элементе масштабного британского военного присутствия на Украине».

Российские дипломаты напомнили, что прежде Лондон ограничивался «обучением украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска». Теперь «британское присутствие расширилось», причем произошло это в преддверии выборов президента Украины.

Посольство отметило, что Лондон поддержал переворот, нарушивший конституционный строй на Украине. «Масштабы и последствия» новой спецоперации «еще предстоит оценить», заявили дипломаты.

В ноябре сообщалось, что Лондон потратит 11 млн. фунтов стерлингов (около 14 млн 122 тыс. долларов) на защиту Украины от «иностранной агрессии».