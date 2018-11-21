В ДНР рассказали о прибытии в Донбасс британцев для подготовки провокации

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил о прибытии в Донбасс военных специалистов из Великобритании с целью подготовки провокации.

В воскресенье Безсонов заявлял о подготовке ВСУ вместе с западными кураторами к диверсии на «Стироле» (один из крупнейших химических заводов в Европе – прим. ВЗГЛЯД) в Горловке, пишет РИА «Новости».

«Украинская сторона не оставляет намерений о проведении химической диверсии на севере ДНР. Нашей разведкой получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артемовске группы военных специалистов из Великобритании. Часть из прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций вооруженных сил Соединенного королевства», – рассказал Безсонов.

Он отметил, что рядом с Донбассом в подконтрольные Киеву населенные пункты Дача и Дзержинское прибыли силовики, которые «кроме стандартных средств вооружения с собой имеют индивидуальные средства химзащиты и ящики со знаками химической опасности».

«Мы не исключаем, что ввиду раскрытия планов проведения диверсии на заводе «Стирол», украинская сторона попытается инсценировать химическое заражение вблизи линии соприкосновения. Замысел данной диверсии Украине навязывается извне, а именно военными специалистами «туманного Альбиона», – добавил Безсонов.