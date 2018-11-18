В ДНР узнали о планах ВСУ совершить диверсию на одном из крупнейших химзаводов в Европе

Украинское командование операции объединенных сил собирается совершить диверсию на одном из крупнейших химзаводов в Европе – «Стирол» в Горловке, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе «Стирол», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

Целью операции он назвал максимальное отвлечение сил республики, которым придется отвлечься на эвакуацию населения в безопасные районы.

Отмечается, что военнослужащие подразделений 72-й бригады ВСУ якобы уже получили комплекты химической защиты.

«Стирол» находится в Горловке. Долгое время завод был одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений, поставщиком 3% мирового экспорта аммиака и карбамида аммиачной селитры, полистиролов различных марок, минеральных кислот и солей, органических смол, полимерных материалов и изделий из них. После начала боевых действий «Стирол» приостановил свою работу, но в августе 2018 года власти ДНР начали процесс запуска основных мощностей завода.